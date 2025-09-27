Лавров: атрофия исторической памяти у Мерца очень опасна

Атрофия у канцлера ФРГ Фридриха Мерца исторической памяти Германии, совершившей преступления нацизма и фашизма, очень опасна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Когда человек в стране, совершившей преступления нацизма, фашизма и холокоста, геноцида говорит о том, что Германии надо опять стать великой военной державой, то у него, конечно, атрофия исторической памяти и это очень и очень опасно", - заявил Лавров.

"[Канцлер Германии Фридрих] Мерц вчера сказал опять, что мы еще не в состоянии войны, но уже не в состоянии мира. Там милитаристская риторика нарастает с каждым днем. Его знаменитое выражение, которое он не раз уже использовал, что он пробил поправки в конституцию, теперь можно тратить больше денег на вооружения, на развитие военной инфраструктуры, военного потенциала и его цель, гордо объявил канцлер, состоит в том, чтобы вновь, опять сделать Германию главной военной машиной Европы", - напомнил российский министр иностранных дел.

