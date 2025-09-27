Лавров: Иран угодил в санкционную западню

Иран не собирался и не собирается нарушать условий ядерной сделки, но угодил в западню с продлением санкций, которую ему подстроили США и европейцы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Иран не собирался и не собирается нарушать требования Договора о нераспространении ядерного оружия и требования ядерной сделки, но нынешнее правительство Ирана попалось в [санкционную] западню, доставшуюся в наследство с 2015 года".