Лавров рассказал, направляет ли Россия БПЛА или ракеты по ЕС или НАТО

Россия никогда не атакует гражданские объекты и не направляет БПЛА или ракеты по государствам ЕС или НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы никогда не атакуем гражданские объекты. Инциденты случаются, но мы никогда не ведем прицельный огонь. Мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены в Европе - из членов Евросоюза или Североатлантического альянса", - сказал он.

