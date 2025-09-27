Лавров рассказал, направляет ли Россия БПЛА или ракеты по ЕС или НАТО

Лавров: Россия никогда не направляет свои БПЛА или ракеты по ЕС или НАТО

Россия никогда не атакует гражданские объекты и не направляет БПЛА или ракеты по государствам ЕС или НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы никогда не атакуем гражданские объекты. Инциденты случаются, но мы никогда не ведем прицельный огонь. Мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены в Европе - из членов Евросоюза или Североатлантического альянса", - сказал он. 

