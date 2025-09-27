Лавров рассказал об ответе России в случае агрессии НАТО и ЕС
Россия не намерена нападать на страны НАТО и ЕС, но ответит на любую агрессию с их стороны. Об этом предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на высокой неделе Генассамблеи ООН.
Министр отметил, что НАТО продолжает нагнетать обстановку вблизи российских границ, несмотря на обязательства в ОБСЕ и данное советским лидерам обещание не продвигаться на Восток.
При этом Россия неоднократно предлагала Западу договориться о гарантиях безопасности, но эти предложения «игнорируются по сей день». Кроме того, в ЕС начали угрожать применением силы против РФ, оправдывая это тем, что Москва якобы планирует нападение.
«У России не было и нет подобных намерений. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор», — заявил Лавров.
По его словам, на этот счет не должно быть никаких сомнений у «ястребов» в НАТО и ЕС, которые открыто говорят о подготовке к нападению на Калининградскую область и другие российские территории.