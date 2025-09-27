Лавров: НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию

Экспансия НАТО угрожает не только России и Китаю, своими действиями альянс пытается взять в военное кольцо всю Евразию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"НАТО уже тесно в Европе, и она проникает на Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, подрывая универсальные механизмы АСЕАН и создавая угрозы не только КНР и России, но и другим странам, расположенным в регионе, - сказал министр. - Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает "неделимостью безопасности Евро-Атлантики и ИТР (Индо-Тихоокеанского региона - прим. ТАСС)" и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию".