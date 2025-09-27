Захарова поиронизировала над необычным поведением Тихановского

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский стал бы «прекрасным представителем европейских ценностей». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя видео с выступлением Тихановского.

В телеграм-канале Захарова опубликовала видеоподоборку моментов с пресс-конференции Тихановского. Он ведет себя странно, часто сопровождая свои слова эмоциональными жестами и гримасами.

«Вот такого «президента» хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель «европейских ценностей». Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками», — написала Захарова.

По ее словам, Лукашенко «уберег от такого ужаса» народ и страну, «зарядив калаш серебряными пулями».