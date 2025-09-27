Москва объяснила цель маневра истребителей МиГ-31 в районе Эстонии

Российские дипломаты в ходе встречи с британскими, французскими, немецкими коллегами в Москве объяснили цель маневра истребителей МиГ-31 в районе Эстонии, пишет Bild со ссылкой на источники.

Накануне Bloomberg сообщил, что на этой неделе на встрече в Москве дипломаты Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу «проникновения» трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Представители европейских стран предупредили Москву, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения воздушного пространства силой, в случае необходимости будет сбивать российские самолеты.

В НАТО раскрыли детали ЧП с российскими истребителями рядом с Эстонией

По данным Bild, страны Восточной и Северной Европы предполагают, что это была преднамеренная провокация со стороны России. Вместе с тем, в Германии и других странах Южной и Западной Европы не исключают возможности ошибки.

Так, источник в правительстве ФРГ заметил, что МиГ-31 могли «промахнуться» на несколько километров.

По словам собеседника газеты, в альянсе также не исключают возможности случайного проникновения российских самолетов в воздушное пространство Эстонии.

В Минобороны России ранее сообщили, что истребители совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.