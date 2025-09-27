Планы Киева устроить провокацию в Европе депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал кощунством и терроризмом.

© Российская Газета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Киев хочет устроить провокацию на европейском континенте, задействовав элементы российских дронов. Затем Украина обвинит Россию в якобы нападении на ЕС.

"Европейским странам пора прекратить истерики и наконец осознать, что Россия не заинтересована в расширении конфликта и экспансии их территории", - заявил РИА-Новости Шеремет. "Подготовка киевским режимом провокации - это кощунство и терроризм", - подчеркнул он. "Зеленский заинтересован в разрастании спровоцированного Западом конфликта. Он способен ради спасения собственной шкуры в лучших традициях излюбленного им террора запустить отремонтированные российские беспилотники и ракеты советского образца по их территориям", - пояснил парламентарий.

Тем самым будет раскручен маховик военного противостояния с Россией при участии как можно большего числа стран Запада, полагает Шеремет. Он дал совет европейцам направить усилия не на поддержку, а на зачистку киевского режима, который им угрожает.