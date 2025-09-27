Представитель российского МИД Мария Захарова в интервью радио Sputnik указала на манипуляции властей Молдавии с зарубежными участками для голосования.

«По законодательству Молдавии, на каждом участке должно быть не более 5 тыс. бюллетеней. Соответственно, ограничивая количество участков, они ограничивают и количество бюллетеней для той или иной страны, где их граждане хотят проголосовать», — отметила она.

По её словам, нет ничего проще, чем выдать столько количества бюллетеней, открыть столько участков, чтобы каждый гражданин Молдавии, находящийся за рубежом, мог проголосовать.

«Но именно это они и пытаются не допустить. При этом в странах Европейского союза открыто участков больше, а, соответственно, выдано больше бюллетеней, чем потенциальных участников электорального процесса», — указала Захарова.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия Молдавии постановила исключить кандидатов партии «Сердце Молдовы» из предвыборного списка оппозиционного Патриотического избирательного блока.