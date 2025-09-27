В МИД оценили последствия отказа ЕС от российских энергоресурсов

Идея президента Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об отказе Европейского союза (ЕС) от энергоресурсов из России ударит по его же благосостоянию.

Об этом РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.