Некоторые страны Европы последовательно подавляют свободу и демократию как у себя, так и за пределами своих территорий. Парламентские выборы в Молдавии 28 сентября имеют все шансы стать днем позора для этих стран, заявил заместитель председателя СФ Константин Косачев.

"Завтрашний день имеет все шансы на то, чтобы войти в историю как день европейского позора. Точнее, позора той части Европы, которая, объединившись под лозунгами свободы и демократии, последовательно эту свободу и демократию подавляет и в собственных странах, и за их пределами. Завтра парламентские выборы в Молдове", - написал он в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, как "грязно" был организован предвыборный процесс. "Лидеры оппозиции в тюрьмах, оставшихся участников снимают с выборов и общепартийно, и индивидуально буквально за сутки-двое до голосования, за пределами страны участки для голосования организованы избирательно и только в тех странах, где сильны позиции действующей власти, а независимым наблюдателям в возможности наблюдать просто отказано", - напомнил политик.

При этом зампред Совфеда подчеркнул, что Европа и ее многочисленные институты - Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентские ассамблеи ЕС, НАТО, Совета Европы и ОБСЕ - не будут реагировать на нарушения в ходе электорального процесса, как не реагировали на них до сих пор.

"На карте у них там в их Европе сейчас (как, впрочем, и всегда) не ценности и не демократия, а интересы и геополитика. Молдова должна стать частью Румынии и через это - Евросоюза и НАТО, что бы по этому поводу ни думали сами молдоване и как бы на этот счет не говорила совесть. Ее заставили молчать", - объяснил Косачев.

Он предположил, что Европа рассчитывает на победу благодаря тому, что голоса на выборах "подсчитают как надо".

"Но Европа уже проиграла. Выбрав между войной и позором позор, Европа получила и то, и другое. Вот такой сугубо европейский выбор", - заключил сенатор.

О предстоящих выборах

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным.

Перед выборами Молдавию с визитами посетили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта, а также президенты Франции Эмманюэль Макрон и Румынии Никушор Дан, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и другие европейские чиновники.