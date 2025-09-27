В МИД России прокомментировали идею о «стене дронов» в ЕС

В ЕС толком не понимают, что должна представлять собой «стена дронов». Это понятие используется для нагнетания истерии и оправдания расходов на милитаризацию. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что политики ЕС раздувают «истерику» из-за неоднозначных инцидентов с дронами и анонсируют милитаристские проекты с громкими названиями.

«Они преследуют единственную цель — оправдать перед своей общественностью рост расходов на милитаризацию Европы в ущерб социально-экономическим проектам и за счет падения уровня жизни населения», — сказал Масленников.

По его словам, в Евросоюзе не знают, насколько длинной должна быть «стена». Также неясно, согласятся ли с проектом Венгрия и Словакия. В итоге неизвестна даже сумма требуемых средств.

Дипломат добавил, что идею продвигает глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вероятно, она пытается играть в решительного лидера накануне слушаний по вотуму недоверия.

Масленников считает, что личные амбиции и политические игры правящих элит ЕС ведут к нарастанию военно-политической напряженности на континенте.

