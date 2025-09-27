В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о статусе полуострова

Крым и новые субъекты России по праву никогда не принадлежали Украине. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Константинов прокомментировал заявление Владимира Зеленского о статусе российских регионов.

«Украина никогда не вернет потерянные территории. Физически и технически это невозможно, а по сути — ей никакие территории не принадлежат по праву, поскольку государство это возникло вследствие правового произвола, сопровождавшего развал СССР», — сказал политик.

Он напомнил, что Крым в состав УСССР был передан незаконно, а сейчас Украина является несостоявшимся государством, которое утратило легитимность.

Глава парламента считает, что Киеву надо думать не о «возврате», а восстановлении законности, политико-правовой основы существования «территорий, которые останутся в составе Украины, если там вообще что-то останется». Если в каком-то виде Украина сохранится, её придется перезагрузить.