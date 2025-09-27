Признание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что она воспринимает распад СССР как «счастье всей своей жизни», показывает, что Запад негативно относится к России, констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «Дума ТВ».

Председатель ГД заметил, что именно СССР в 1990 году способствовал восстановлению единства Германии, при этом Москва не потребовала ничего взамен, не выставила никаких условий.

Россия на протяжении многих лет поставляла ФРГ дешевые энергоресурсы, которые стали основой для ее экономического роста, уточнил Володин.

В отличие от США, Россия покинула Европу, не оставив военных баз, однако это не было оценено должным образом, подчеркнул спикер.

«Для нас — трагедия, для них — счастье», — отметил Володин.

Вывод очевиден: все решения должны приниматься исключительно в интересах нашей страны — России — и ее граждан, пояснил спикер Госдумы.

Володин выразил уверенность, что если бы президент России Владимир Путин был главой государства в те годы, то Меркель не дождалась бы своего «счастья».