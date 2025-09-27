Лавров пригласил нового главу МИД Казахстана в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил нового главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева с назначением на пост и пригласил посетить Москву с официальным визитом. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале посольства России в Казахстане.
В своем поздравительном письме глава МИД РФ отметил, что решение о назначении Кошербаева на новый пост "свидетельствует о заслуженной высокой оценке руководством Казахстана многолетней работы на различных ответственных направлениях государственной службы, включая дипломатию".
Он также обратил внимание на "энергичную деятельность" Кошербаева в качестве посла Казахстана в России в период с 2020 по 2023 год и выразил уверенность в "продуктивном взаимодействии в целях дальнейшего упрочения российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов двух стран".
Новые грани развития партнерства
При этом глава российского внешнеполитического ведомства также поздравил с переходом на новую должность предыдущего министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.
"Поздравляя Вас с новым назначением на должность помощника президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, хотел бы искренне поблагодарить Вас за плодотворную совместную работу в период Вашего пребывания во главе МИД Казахстана, - отметил Лавров. - С теплотой вспоминаю наши встречи в России и Казахстане, а также на площадках международных организаций".
По его словам, за время руководства Нуртлеу дипведомством Казахстана "многоплановое российско-казахстанское сотрудничество активно развивалось, крепло взаимодействие внешнеполитических ведомств стран".
"Рассчитываю, что на новом посту Вы продолжите уделять особое внимание упрочнению отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - констатировал Лавров.
О назначении
26 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Мурата Нуртлеу с должности главы внешнеполитического ведомства и назначил на этот пост Ермека Кошербаева, который ранее был послом республики в РФ.