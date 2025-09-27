В МИД обратили внимание на «безумный» запрет в новом пакете санкций ЕС

Европейский союз (ЕС) хочет запретить оказывать туристические услуги в России в рамках 19-го пакета санкций против РФ, что является «безумием». На этот запрет обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, от такого решения пострадают только европейцы, которые захотят посетить Россию и потратить тут свои деньги. Руководство «европейского сада», однако, считает, что деньги можно тратить «только на войну», подчеркнула дипломат.

Захарова призвала Стубба не фальсифицировать здравый смысл

«Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы. Нас их решениями не запугаешь. Но становится не по себе от понимания, в какой глубокой яме безумия и национализма они находятся», — написала Захарова.

Ранее Италия запретила россиянам ездить в семь стран Европы по шенгенской визе. По словам российских туристов, при получении итальянского шенгена в загранпаспорте стояла необычная пометка о том, что въезд закрыт в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.