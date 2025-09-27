МИД: РФ не присоединится к каким-либо антикорейским заявлениям и документам

Россия отказалась от участия в 14-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) из-за несогласия с содержанием итогового документа. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что текст декларации содержит неприемлемые для Москвы обвинения в адрес КНДР, являющейся союзником России. В МИД подчеркнули, что не могут присоединиться к каким-либо антикорейским заявлениям, учитывая историческую роль СССР в отражении западной агрессии против КНДР и современный вклад северокорейских партнеров в защиту территориальной целостности России.

Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР

Особое возражение вызвали попытки возложить на Пхеньян ответственность за невступление ДВЗЯИ в силу. В министерстве указали, что основная причина сложившейся ситуации — отказ США ратифицировать договор на протяжении почти 30 лет. Позиция КНДР, по мнению Москвы, обусловлена беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона и его союзников.

В связи с этим Россия сочла невозможным не только одобрение итоговой декларации, но и участие в конференции даже в статусе наблюдателя. В МИД расценили содержащиеся в документе обвинения как политически мотивированные и не соответствующие целям мероприятия.