Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке Украиной провокаций против НАТО с использованием дронов. Об этом она высказалась в разговоре с «Комсомольской правдой».

© Global Look Press

Дипломат подчеркнула, что те, кто создал киевский режим и поддерживает его, должны предотвратить возможные провокации с его стороны.

Захарова призвала Стубба не фальсифицировать здравый смысл

Ранее Захарова заявила, что если информация о готовившихся провокациях подтвердится, то это будет означать, что Европа была как никогда близка к началу третьей мировой войны.

О возможных диверсиях со стороны Украины предупредили венгерские СМИ. По их данным, Киев планирует устроить провокации в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.