В Москве резко ответили на планы Европы закрыть Балтику для России

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал планы стран Европы закрыть проливы на Балтике от России. Об этом сообщает News.ru.

По словам Джабарова, такие планы обречены на провал. Кроме того, сенатор также заявил, что при таком сценарии Россия «сама будет решать», кому разрешен проход по Балтийскому морю.

«Продолжая нагнетать ситуацию в регионе, балтийские государства совершают большую ошибку. Если нас попытаются не пускать в акваторию, мы найдем другие способы прорваться. Я бы не советовал испытывать нас на применение этих альтернативных методов», — заявил он.

Помимо этого Джабаров добавил, что НАТО пытается спровоцировать, для чего может «пожертвовать любой страной».

«Прибалтийские государства могут быть просто “не замечены” на политической карте Европы, если с ними произойдет что-то неблагоприятное. Поэтому я верю, что они осознают разницу в весовых категориях между нами и не допустят открытого столкновения», — добавил сенатор.

