Пушков раскрыл, чего страны Европы добиваются от Трампа

Сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Европы не хотят расставаться со статусом «нахлебников». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом Пушков прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине. По словам сенатора, таким образом Европа дает понять президенту США Дональду Трампу, что Евросоюз не хочет расставаться со статусом «нахлебника».

«А вот и ответ Трампу из Европы: Европа не может взять на себя "бремя украинской войны". Трамп должен понять: Европа не хочет расставаться со статусом "нахлебника", как ее назвал как-то вице-президент Вэнс», — написал он.

Пушков также добавил, что Европа пытается любыми способами «втянуть Трампа в поддержку Украины».