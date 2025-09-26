Посольство РФ в Лондоне предупредило об ответе в случае передачи активов Киеву

Посольство России в Лондоне опубликовало заявление, в котором предупредило, что российская сторона примет ответные меры в случае хищения активов России европейскими странами.

Как отметили в дипмиссии, Россия внимательно следит за развитием «этих нелегитимных планов».

«В полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер», — цитирует заявление РИА Новости.

В диппредставительстве подчеркнули, что «подвести под такие действия псевдоюридическую основу совершенно невозможно».

«Никакие операции с активами России без согласия собственника осуществляться не могут», — отмечается в сообщении.

Ранее бельгийский премьер-министр Барт де Вевер выступил против идеи немецкого канцлера Фридриха Мерца о кредите Украине под замороженные российские активы.