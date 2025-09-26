Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Веном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН указал на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В контексте ситуации на Корейском полуострове с российской стороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, их линии на усиление санкционно-силового давления на Пхеньян. Акцентирована безальтернативность возвращения к взаимоуважительному диалогу на основе сложившихся на полуострове реалий в интересах построения в Северо-Восточной Азии надежного механизма обеспечения долгосрочного мира и стабильности", - указали в министерстве.