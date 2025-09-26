Захарова: РФ настаивает на подлинном расследовании подрыва «Северных потоков»

Аксинья Кравченко

Вопросы, связанные с признаками причастности к подрыву на «Северных потоках» США, Великобритании и стран НАТО, остаются без ответа, Россия настаивает на подлинном расследовании этого теракта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова выступила с требованием по делу о взрывах на «Северных потоках»
© РИА Новости

Она указала, что спустя год после диверсии до сих пор остается неясным, кто является заказчиком и исполнителем теракта. По словам Захаровой, попытки отдельных стран убедить все мировое сообщество в том, что за подрывом стоят только украинцы, вызывают серьезные сомнения.

«До сих пор остаются без ответа множество вопросов, связанных с признаками причастности к теракту США, Великобритании и других стран НАТО», — сказала она.

Захарова отметила, что Москва продолжает направлять запросы о правовой помощи компетентным органам Германии и Дании, но необходимое содействие до сих пор так и не получила. Именно из-за этого Россия настаивает на проведении подлинного, беспристрастного и всестороннего расследования теракта, подчеркнула она.

Также Захарова предупредила, что если Запад и дальше продолжит избегать взаимодействия с Москвой в этом вопросе, то она «будет вынуждена обратиться в Международный суд ООН».