Вопросы, связанные с признаками причастности к подрыву на «Северных потоках» США, Великобритании и стран НАТО, остаются без ответа, Россия настаивает на подлинном расследовании этого теракта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она указала, что спустя год после диверсии до сих пор остается неясным, кто является заказчиком и исполнителем теракта. По словам Захаровой, попытки отдельных стран убедить все мировое сообщество в том, что за подрывом стоят только украинцы, вызывают серьезные сомнения.

«До сих пор остаются без ответа множество вопросов, связанных с признаками причастности к теракту США, Великобритании и других стран НАТО», — сказала она.

Захарова отметила, что Москва продолжает направлять запросы о правовой помощи компетентным органам Германии и Дании, но необходимое содействие до сих пор так и не получила. Именно из-за этого Россия настаивает на проведении подлинного, беспристрастного и всестороннего расследования теракта, подчеркнула она.

Также Захарова предупредила, что если Запад и дальше продолжит избегать взаимодействия с Москвой в этом вопросе, то она «будет вынуждена обратиться в Международный суд ООН».