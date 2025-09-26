В Кремле рассказали о статусе переговоров с США по ДСНВ

Россия не получала от США никаких реакций по предложению начать переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Понятно, что эти дни у президента Трампа были очень занятые. Это и гости, которые приехали по случаю Генеральной Ассамблеи ООН, и его визави с которыми идут переговоры. Да и внутренние дела, тяжелые у него дни были», — отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил о словах пресс-секретаря Белого Кэролайн Левитт. В частности, он привел ее слова, что Трамп лично должен прокомментировать идею переговоров по СНВ. Говоря о конкретных сроках, представитель Кремля указал, что ответ будет ожидаться «на неделе».

Ранее ООН поддержала идею о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которую ранее предложил президент России Владимир Путин.