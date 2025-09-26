В Кремле заявили об ожидании реакции Трампа на одну идею Путина

Американский президент Дональд Трамп самостоятельно планировал отреагировать на инициативу лидера России Владимира Путина по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Посмотрим. Ведь моя коллега в Белом доме сказала, что Трамп самостоятельно отреагирует на эту инициативу президента Путина», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос журналиста «России 1» Павла Зарубина о наличии опасений по поводу того, что серьезная инициатива России по данному вопросу «утонет» в риторике США, которой с каждым днем все больше и больше.

В Кремле рассказали о статусе переговоров с США по ДСНВ

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва готова соблюдать ограничения по ДСНВ, если американские партнеры сделают то же самое. 27 августа заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара сказал, что у хозяина Белого дома Дональда Трампа есть желание заключить с Россией соглашение, которое может пойти на смену ДСНВ.