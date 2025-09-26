Путин раскрыл, от чего зависит успех России

От успехов работы на местах зависит успех всей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Ранее российский глава начал встречу с избранными главами регионов в режиме видеоконференции. Выборы проходили с 12 по 14 сентября.

«Я искренне желаю вам успехов. Это уж точно — от ваших успехов, от успехов работы на местах зависит успех всей страны», — сказал Путин на встрече.

Путин: россияне понимают, что страна проживает исторический момент

Он добавил, что продолжит контакты с губернаторами, как это всегда и было. По словам Путина, данная система взаимоотношений «выстроена» и подразумевает личные контакты, работу в рамках Госсовета и соответствующих министерствах и ведомствах правительства.