Путин: россияне понимают, что страна проживает исторический момент

Граждане понимают, через какой ответственный исторический момент проходит Россия, и поддерживают руководство страны. Но и власти должны улучшать условиях их жизни, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

"Конечно, наши люди понимают тот ответственный исторический момент, через который проходит страна, и поддерживают нас с вами. Но не нужно руководствоваться исключительно вопросами глобального характера. Люди и так, понимая это, нас поддерживают, и вас в данном случае поддержали в ходе избирательных кампаний. Но нужно решать те задачи, которые стоят перед регионами - в конкретном населенном пункте, в конкретном субъекте Федерации. Люди ждут решения этих вопросов", - указал он.