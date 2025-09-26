В Госдуме прокомментировали планы НАТО сбивать российские самолеты

Странам НАТО, прежде чем заявлять о планах сбивать российские самолеты, нужно подумать, есть ли у них вообще такие возможности. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передают «Аргументы и факты».

Ранее ряд европейских дипломатов предупредили представителей РФ о том, что страны НАТО готовы сбивать самолеты РФ в случае нарушения ими воздушного пространства.

Комментируя это, Колесник отметил, что данной заявление страны ЕС «собезьянничали у президента США Дональда Трампа», который «в свое время говорил, что если самолеты будут заходить в воздушное пространство, то их надо сбивать».

«Ну что ж, нарвутся на такой же ответ. Еще наши попробуй сбей, а их истребители на СВО мы сбиваем довольно спокойно, у нас большой опыт в этом. Поэтому прежде, чем выступать с такими воинствующими заявлениями, пусть подумают, есть ли у них технические возможности», — добавил он.

В заключение Колесник еще раз подчеркнул, что у России такие возможности «есть».