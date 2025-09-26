Стали известны подробности пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Они продлились 5 часов 22 минуты, сообщает приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

В ходе встречи президент России поблагодарил коллегу за принятое приглашение и приезд в Москву на мероприятия, связанные с 80-летием атомной отрасли России. Он назвал их общим праздником.

«Во-первых, потому что это 80 лет образования атомной отрасли в СССР. Во-вторых, на сегодня Республика Беларусь стала нашим серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии и, более того, возникла отрасль в Белоруссии», — передает слова Путина МИД России.

Стороны также обсудили экономическую сферу и вопросы обеспечения безопасности Союзного государства.