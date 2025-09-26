В Кремле прокомментировали участившиеся заявления представителей НАТО о возможности сбивать российские самолеты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобная риторика набирает все более агрессивные обороты, что вызывает серьезную озабоченность.

«Заявление о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудно и безответственно, и, конечно, опасно своими последствиями», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что это создает опасную спираль эскалации, напоминая «самовозбуждающийся механизм», когда бездоказательные обвинения, подобные инциденту с Эстонией, подпитывают агрессивные заявления.

Такие выступления расцениваются как крайне опасные своими потенциальными последствиями и представляют собой новый существенный виток напряженности вблизи российских границ. В Кремле пришли к выводу, что подобные действия ведут к дальнейшей дестабилизации обстановки.

Министерство иностранных дел Эстонии ранее объявило о созыве экстренного заседания Совбеза ООН 22 сентября из-за предполагаемого пересечения российскими военными самолетами границ страны. Премьер-министр Кристен Михал сообщил о намерении запросить консультации с НАТО.

Bloomberg: страны НАТО предупредили РФ о готовности сбивать самолеты за нарушение границ

Россия опровергала обвинения в нарушении воздушных границ. По информации Bloomberg, европейские дипломаты неофициально проинформировали Россию о готовности членов НАТО сбивать российские самолеты при нарушении воздушного пространства. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Fox News отметил, что страны альянса должны открывать огонь по российским истребителям при незаконном пересечении границ.