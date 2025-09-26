Путин расставил все точки над i в отношениях с Казахстаном

Президент Владимир Путин созвонился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Этот разговор состоялся на фоне прошедшей в США встречи Токаева с украинским коллегой Владимиром Зеленским и договоренностей Астаны и Вашингтона о поставке 300 американских локомотивов для казахстанских железных дорог. Как объяснил URA.RU главный редактор аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин, Путину важно понять позицию Астаны по важным для дальнейшего сотрудничества России и Казахстана вопросам.

О телефонном разговоре Путина и Токаева сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию. С удовлетворением отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества», — сказано в релизе.

По информации пресс-службы президента РФ, Токаев «поделился впечатлениями по итогам своего пребывания в Нью-Йорке на 80-й сессии Генассамблеи ООН». Также он рассказал и состоявшихся контактах «с лидерами ряда иностранных государств».

Как известно, в Нью-Йорке Токаев встретился с Зеленским, после чего украинский лидер заявил, что готов к переговорам с президентом Путиным на территории Казахстана. И Токаев заявил, что даже не против этой встречи, но выступать посредником в урегулировании конфликта Астана не будет. Кроме того, в эти же дни стало известно о соглашении между Казахстаном и США о поставке в республику 300 американских локомотивов.

В Кремле высказались о Казахстане после встречи Токаева и Зеленского

Политолог Леонид Савин считает, что Путину важно было понять позицию Токаева на фоне тесных связей с Россией. Кроме того, Казахстан, придерживающийся многовекторной политики, является членом ЕАЭС и ОДКБ.

«Поэтому любые поползновения в сторону Запада, конечно, будут критически восприниматься Москвой. Однако Россия проводит традиционную политику невмешательства в дела других государств. Поэтому нужно некое прояснение целей, которые ставит правительство Казахстана, учитывая, что явно они находятся под давлением Запада из-за тесных связей с Россией. Для России Казахстан – крупнейший сосед, и нам важно сохранить стабильность в этом стране, и вообще на периферии всего постсоветского пространства. Ведь мы понимаем, что усиление влияния запада приводит к расшатыванию политических режимов», — полагает Савин.

По мнению политолога, проведение переговоров с Украиной в Казахстане — вполне возможный вариант.