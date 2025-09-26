Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «охотой на ведьм» нападки Киева на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) — их объясняют «поисками российского следа».

По словам Захаровой, нападки на антикоррупционные ведомства объясняются желанием Владимира Зеленского подчинить себе последние неподконтрольные структуры. При этом она считает, что Киев не отбросил эти попытки даже несмотря на жесткую реакцию стран Запада.

Она также добавила, что НАБУ и САП могут быть использованы для свержения власти на Украине. По мнению Захаровой, именно это толкает Зеленского на борьбу с этими структурами.

«Дело в том, что НАБУ и САП, а также созданная на западные гранты система различных общественных организаций остаются последними неподконтрольными Зеленскому политическими элементами, которые, как он считает, могут быть использованы его противниками для свержения режима», — заявила она.

Напомним, что в июле Зеленский подписал закон, лишающий независимости САП и НАБУ. Эта инициатива привела к большому общественному резонансу как на Украине, так и в странах Запада. После этого Зеленский подписал новый закон, который должен укрепить независимость этих структур.