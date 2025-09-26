В Совфеде ответили на заявление Зеленского о признании новых регионов России
Президент Украины Владимир Зеленский может неофициально признать новые регионы России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».
При этом сенатор отметил, что Россия уже решила вопрос принадлежности территорий юридически.
«Мы решили его, когда провели референдумы на новых территориях, население которых высказалось однозначно за вхождение в состав Российской Федерации», — заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность признания де-факто новых регионов России. Он добавил, что Украина готова вернуть утраченные территории дипломатическим путем в будущем. Зеленский отверг возможность юридического признания новых российских регионов, при этом допустив фактическое согласие с принадлежностью территории.