Вассерман оценил прогноз о скором падении Киева
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в западных странах начали осознавать неизбежность проигрыша Украины. Об этом Вассерман рассказал порталу NEWS.ru.
Вассерман прокомментировал новое заявление американского политолога Джона Миршаймера о «безнадежном» положении ВСУ. Миршаймер посоветовал президенту США Дональду Трампу разработать план действий на случай падения Украины.
«На Западе есть те, кто давно осознавал, к чему приведет текущая ситуация, и те, кто осознал это только сейчас», - сказал Вассерман.
По его мнению, Трамп пытается вывести Америку из «тупика», в который страну завел его предшественник Джо Байден. Вассерман предположил, что для Трампа выгодна публикация мнений о скором завершении конфликта на Украине.