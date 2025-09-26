Вассерман оценил прогноз о скором падении Киева

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в западных странах начали осознавать неизбежность проигрыша Украины. Об этом Вассерман рассказал порталу NEWS.ru.

Вассерман прокомментировал новое заявление американского политолога Джона Миршаймера о «безнадежном» положении ВСУ. Миршаймер посоветовал президенту США Дональду Трампу разработать план действий на случай падения Украины.

«На Западе есть те, кто давно осознавал, к чему приведет текущая ситуация, и те, кто осознал это только сейчас», - сказал Вассерман.

По его мнению, Трамп пытается вывести Америку из «тупика», в который страну завел его предшественник Джо Байден. Вассерман предположил, что для Трампа выгодна публикация мнений о скором завершении конфликта на Украине.