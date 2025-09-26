РФ ввела ответные санкции против представителей Британии

Россия ввела санкции против ряда представителей политического истеблишмента и экспертного сообщества Британии, сообщает российский МИД.

"В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, в том числе фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о нашей стране", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, меры были приняты в ответ на сохраняющийся конфронтационный курс британской стороны.

В стоп-лист включены основатель и исполнительный директор британского исследовательского центра Open Source Centre Джеймс Бирн, замдиректора управления по применению торговых санкций министерства предпринимательства и торговли Великобритании Анна Дибел-Юнг и депутат палаты общин парламента Великобритании от Шотландской национальной партии Дэвид Майкл Дуган.

Кроме того, в стоп-лист попали:

начальник управления по применению финансовых санкций МИД Великобритании Макс Петрокофски;

начальник европейского отдела Центра по проблемам финансов и безопасности и участник Целевой группы по морским санкциям, действующих в составе Королевского института оборонных исследований Кинга Редловска;

замминистра финансов Великобритании, депутат палаты общин парламента Великобритании от Лейбористской партии Эмма Элизабет Рейнолдс;

научный сотрудник Центра по проблемам финансов и безопасности и участник Целевой группы по морским санкциям, действующих в составе Королевского института оборонных исследований Гонсало Саис Эраскин.

В список внесен в том числе ряд представителей управления по применению финансовых санкций. Всем им теперь закрыт въезд в Россию.

"Любые усилия британской стороны в погоне за дискредитацией и "изоляцией" России, в том числе в контексте СВО, будут неизменно получать решительный и жесткий отпор с нашей стороны", – подчеркнули в МИД.

Отмечается, что работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена.

Ранее Великобритания внесла еще два физлица и две компании в антироссийский санкционный список. В частности, были введены санкции против компании HeliCo Group, а также против IT-компании Aeza Group. Рестрикции коснулись и бизнесмена Левана Васадзе, а также экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе.

Кроме того, в санкционные списки были внесены два судна, якобы ходящих под российским флагом.