Украинские власти стараются переложить военные расходы на Европу, и так испытывающую экономические проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Погрязшая в коррупции и привыкшая к иждивенчеству киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейских союзников, цинично игнорируя нарастающие в их странах социальные и экономические проблемы", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Захарова также отметила, что теракт киевских властей в отношении КТК показывает пренебрежение к мирным усилиям по преодолению конфликта.
"Киевский режим, совершив теракт в отношении КТК, фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в консорциуме, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога", - указала дипломат.
По ее словам, удар по КТК - "это сигнал руководству Евросоюза, которое не должно далее удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам".
Захарова заявила, что Россия не исключает, что Владимир Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть на Украину "осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов".
"Судя по всему, перспектива возникновения дефицита "пушечного мяса" для ВСУ вызывает на Банковой серьезную обеспокоенность. Нельзя исключать, что Владимир Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть в страну осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов. Разговоры на эту тему ранее уже велись в ряде стран ЕС, но каких-либо решений принято не было", - подчеркнула дипломат.