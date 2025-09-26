Украинские власти стараются переложить военные расходы на Европу, и так испытывающую экономические проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Погрязшая в коррупции и привыкшая к иждивенчеству киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейских союзников, цинично игнорируя нарастающие в их странах социальные и экономические проблемы", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова также отметила, что теракт киевских властей в отношении КТК показывает пренебрежение к мирным усилиям по преодолению конфликта.

"Киевский режим, совершив теракт в отношении КТК, фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в консорциуме, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога", - указала дипломат.

По ее словам, удар по КТК - "это сигнал руководству Евросоюза, которое не должно далее удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам".

Захарова заявила, что Россия не исключает, что Владимир Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть на Украину "осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов".