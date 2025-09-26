Индия отвергла заявления НАТО о переговорах Моди и Путина

Индия считает неприемлемыми спекулятивные и недостоверные заявления, звучащие со стороны НАТО, заявил на брифинге официальный представитель индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал.

Реакция связана с высказываниями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что после повышения тарифов США на индийскую продукцию из-за закупок российской нефти премьер-министр Нарендра Моди якобы обратился к президенту России Владимиру Путину за разъяснениями, передает ТАСС.

Джайсвал подчеркнул, что подобного разговора между Моди и Путиным не было.

«Позвольте мне уточнить, что это заявление фактически неверно и совершенно безосновательно. Премьер-министр Моди ни разу не разговаривал с президентом Путиным в предложенной манере, такого разговора не было», – сказал он.

Дипломат также отметил, что Индия ожидает от руководства НАТО большей ответственности и точности в публичных заявлениях. Он добавил, что спекулятивные или неосторожные замечания, искажающие факты или предполагающие несостоявшиеся разговоры, неприемлемы.

По словам Джайсвала, импорт энергоносителей в Индию направлен на обеспечение предсказуемых и доступных цен для индийских потребителей. Индия, по его словам, продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.