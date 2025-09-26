В сети появилось меню рабочего завтрака Путина и Лукашенко

Белковый омлет с форелью и спаржей, зеленая гречка с авокадо и яйцом, а также ролл с пастрами из говядины вошли в меню рабочего завтрака, который проводят в Кремле президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Главам государств также предложены на выбор пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленном молоке с персиком и творожная запеканка с изюмом и клубникой.

Рабочий завтрак проходит в Голубой гостиной Кремля. До этого Путин и Лукашенко провели переговоры в формате тет-а-тет, которые продлились ровно 1,5 часа.