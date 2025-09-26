В Кремле отреагировали на призыв Зеленского «искать бомбоубежища»

Президент Украины Владимир Зеленский своими угрозами пытается выслужиться перед странами Европы, показать им свою боеспособность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Зеленский прикладывает отчаянные усилия, чтобы доказать своим кормильцам, которыми должны стать европейцы, что он хороший вояка», — пояснил Песков.

Такие заявления звучат безответственно, показывая в очередной раз, что правительство Украины думает о войне, а не о мире, добавил он.

Эрдоган сделал заявления об Украине после переговоров с Трампом

Накануне Зеленский призвал российское руководство «искать бомбоубежища»: по его словам, США могут передать Киеву новое дальнобойное оружие для ударов по России. Он выразил уверенность, что эти действия «заставят» главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить такое оружие против Украины, от которого не спасет никакое бомбоубежище.