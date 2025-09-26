Дания не предоставила ответов на сложные вопросы, касающиеся расследования теракта на «Северных потоках», и проигнорировала призывы Москвы к сотрудничеству в этом деле, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Копенгагене.

Три года назад в Балтийском море произошел теракт на газопроводах «Северный поток». Дания вела национальное расследование этого инцидента, которое завершилось в феврале 2024 года.

Как уточнили в дипмиссии, с учетом того, что национальное расследование этого теракта в Дании давно завершено и никаких результатов Копенгаген не раскрыл, справедливо с российской стороны повторить «свои не раз звучавшие вопросы».

«Что же установило следствие, если результаты не могут быть опубликованы? Или, может, пресловутые "соображения национальной безопасности", на которые ссылается Копенгаген, требовали что-то "не заметить"?», — отметили в посольстве.

Там утверждают, что молчание датских властей вызвано тем, что ответы на эти вопросы «могут быть крайне неудобными». В посольстве подчеркнули, что неоднократно указывали датской стороне на важность сотрудничества в расследовании теракта. Россия и Дания заинтересованы в этом, так как иначе может возникнуть опасный прецедент фрагментации международных усилий по борьбе с преступностью и терроризмом.