Захарова прокомментировала предупреждения ЕС о готовности сбивать самолеты

«Предупреждения» Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолёты являются русофобской фантазией. Об этом сказала в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, эту «новость в кавычках состряпали, чтобы развить тему этой абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев».

«Мне кажется, что это делается намеренно и специально в целях придания большей звучности заявлениям представителей стран ЕС, которые нагнетают вот эту агрессивную риторику», — подчеркнула Захарова.

Ранее агентство Bloomberg написало, что европейские дипломаты предупредили Россию о готовности сбивать самолёты.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что Североатлантический альянс может сбивать российские самолёты, угрожающие населению или инфраструктуре.