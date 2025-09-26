Захарова прокомментировала предупреждения ЕС о готовности сбивать самолеты

Захарова: предупреждения ЕС о готовности сбивать самолёты — русофобская фантазия
«Предупреждения» Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолёты являются русофобской фантазией. Об этом сказала в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, эту «новость в кавычках состряпали, чтобы развить тему этой абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев».
Ранее агентство Bloomberg написало, что европейские дипломаты предупредили Россию о готовности сбивать самолёты.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что Североатлантический альянс может сбивать российские самолёты, угрожающие населению или инфраструктуре.