Президент Украины Владимир Зеленский — это зависимый и нездоровый человек, который употребляет наркотические вещества. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Зеленский сидит на каких-то препаратах, об этом говорит и его внешний вид, и физиономистика, и поведение. (…) Это тяжело зависимый, очевидно, нездоровый — и в физическом плане, и теперь уже в душевном — человек», — заявила дипломат.

Она выразила уверенность, что украинский лидер продолжает принимать наркотические вещества, начиная с его карьеры в «Клубе веселых и находчивых».

Ранее президент России Владимир Путин наградил Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Согласно тексту указа, дипломат была представлена к награде за вклад в реализацию внешнеполитического курса России.