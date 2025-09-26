Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ

Президент РФ Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которая не защищает права россиян. Такую оценку глава государства дал на состоявшейся 25 сентября поздно вечером в Кремле встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой.

