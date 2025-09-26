Путин встретился с главой ЦИК Памфиловой в Кремле

Президент России Владимир Путин поздно вечером в четверг обсудил с главой ЦИК Эллой Памфиловой результаты недавно завершившихся в стране выборов, уделив особое внимание итогам голосования, сообщили в Кремле.

До этой встречи Владимир Путин провел ряд переговоров с руководителями иностранных делегаций, которые принимали участие в Международном форуме по атомным и смежным отраслям. Президент уделил особое внимание двусторонним контактам в рамках форума, выстраивая диалог с зарубежными представителями.

Ранее Владимир Путин оценил итоги выборов положительно после встречи с руководителями фракций. Президент России отметил объективность и эффективность внедрения электронного голосования.