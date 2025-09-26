Захарова назвала угрозы ЕС в адрес России больными фантазиями

Предупреждения со стороны европейцев в адрес России об их намерении сбивать российские военные самолеты являются русофобскими фантазиями. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

© MFA Russia/Global Look Press

Ранее Bloomberg опубликовало новость, что якобы Западная Европа предупредила РФ о своей готовности применить силу, если будет снова нарушено их воздушное пространство российскими самолетами. Сообщалось, что даже встреча по этому поводу состоялась в МИД России в Москве.

«Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии. А так это комментировать просто невозможно», - отметила дипломат.

Эксперт Онг сочла низкокачественной подделкой сфабрикованное видео с Захаровой

По ее мнению, новость была просто «состряпана» ради русофобских настроений. Захарова уверена, что это было сделано намеренно, чтобы придать заявлению «большей звучности». И добавила, что пока в адрес России звучат бездоказательные обвинения в нарушении воздушного пространства НАТО.

Ранее «МК» писал, что европейские дипломаты в ходе закрытой встречи в Москве предупредили Кремль: НАТО готово применить силу, вплоть до уничтожения российских самолетов, в случае дальнейших нарушений воздушного пространства альянса.