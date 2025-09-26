Захарова назвала угрозы ЕС в адрес России больными фантазиями
Предупреждения со стороны европейцев в адрес России об их намерении сбивать российские военные самолеты являются русофобскими фантазиями. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Ранее Bloomberg опубликовало новость, что якобы Западная Европа предупредила РФ о своей готовности применить силу, если будет снова нарушено их воздушное пространство российскими самолетами. Сообщалось, что даже встреча по этому поводу состоялась в МИД России в Москве.
«Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии. А так это комментировать просто невозможно», - отметила дипломат.
По ее мнению, новость была просто «состряпана» ради русофобских настроений. Захарова уверена, что это было сделано намеренно, чтобы придать заявлению «большей звучности». И добавила, что пока в адрес России звучат бездоказательные обвинения в нарушении воздушного пространства НАТО.
Ранее «МК» писал, что европейские дипломаты в ходе закрытой встречи в Москве предупредили Кремль: НАТО готово применить силу, вплоть до уничтожения российских самолетов, в случае дальнейших нарушений воздушного пространства альянса.