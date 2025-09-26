Депутат Дрожжина рассказала, где россияне могут получить допотметку в паспорт

Каждый россиянин может бесплатно проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Юлия Дрожжина, комментируя предложение своего коллеги Михаила Делягина о необходимости обязательно вносить информацию о группе крови и резус-факторе в личные документы граждан.

По словам Дрожжиной, каждый гражданин при желании может внести в свой паспорт соответствующую отметку.

Необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или на станцию переливания крови - там и поставят штамп. Платить за это не нужно, подчеркнула парламентарий.

Перед посещением медучреждения лучше уточнить дату и время посещения, позвонив на горячую линию службы крови РФ.

"С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ, СНИЛС и паспорт донора (при наличии)", - приводит слова Дрожжиной агентство.

Уточняется, что штамп ставят на 18-ю или 19-ю страницу паспорта.

Пометка содержит данные о группе крови, резус-факторе, дате проведения анализа и наименовании организации. Кроме того, медработник должен расписаться.

"Если вы когда-либо были донором, то группу крови поставят без анализа", - подчеркнула депутат.