Лавров и Гутерриш обсудили ситуацию на Украине на полях ГА ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш на полях сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию вокруг Украины.

Также Лавров и Гутерреш затронули тему палестино-израильского конфликта и реформирования ООН, сообщили в МИД России.

Лавров: НАТО и ЕС объявили войну России руками Украины

Ранее Лавров в ходе встречи с коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом на полях ГА ООН заявил, что Берн утратил былой статус нейтрального посредника.