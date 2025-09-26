Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Запад продолжает скрывать от мировой общественности информацию о заказчиках терактов на «Северных потоках». Его слова приводит РИА Новости.

«Три года мировую общественность продолжают держать в неведении об исполнителях и заказчиках беспрецедентной диверсии против крупнейшего объекта европейской газовой инфраструктуры», — отметил он.

По его словам, западные страны, которые обычно быстро выдвигают необоснованные обвинения против России, в этом случае проявляют необычную медлительность, полностью доверяя германской прокуратуре и призывая дать ей возможность «спокойно работать».

Подрывников «Северных потоков» нашли благодаря таксисту

Ранее сообщалось, что гражданин Украины, Сергей Кузнецов, был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.