Пашиняну пришлось почти до часу ночи ждать встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

До этого российский лидер провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном и с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Таким образом, армянскому политику пришлось ждать почти до часу ночи 26 сентября.

На встрече с российской стороны также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Путин встретился с главой МАГАТЭ Гросси в Кремле

Ранее армянский президент Ваагн Хачатурян заявил, что Армения более не является братом России. По его словам, Ереван смог диверсифицировать свою экономику и надеется, что Москва будет «учитывать самостоятельные решения армянских властей».