Лавров: НАТО и ЕС объявили войну России руками Украины

Североатлантический альянс и Европейский союз объявили России настоящую войну, используя для этого Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, в котором НАТО и Евросоюз фактически объявили моей стране настоящую войну. Они уже прямо участвуют в этом конфликте», — приводит слова Лаврова ТАСС с совещания глав МИД стран G20.

Новое наступление: Лавров дал Западу повод задуматься

В своем выступлении министр также отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН является проявлением неоколониальных амбиций, которые ведут к росту глобальной нестабильности и умножают региональные конфликты. В качестве другого примера эскалации Лавров привел ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, глава российской дипломатии напомнил об 80-летии победы над нацизмом и милитаризмом, которая, по его словам, позволила учредить ООН для избавления грядущих поколений от бедствий войны.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что присутствие войск НАТО на Украине является одной из причин эскалации конфликта и угрозы безопасности РФ, а попытки Запада втянуть Киев в военные структуры альянса стали поводом для начала спецоперации. Власти России подчеркивают, что изначально Украина декларировала внеблоковый статус, однако в последние годы курс на интеграцию с НАТО стал предметом разногласий и напряженности между Москвой и Западом.